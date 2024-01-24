رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

بنغازي - بوابة الوسط

ضمن فريق الأهلي بنغازي التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، وذلك في ضوء النتائج التي أسفرت عنها مواجهات الفرق حتى الآن في البطولة.

الأهلي بنغازي يضمن المركز الثالث

وعصفت المجموعة الأولى التي استحقت لقب «مجموعة الموت»، بفريق الحكمة اللبناني الذي أصبح أول المغادرين للبطولة، كما انتهى المطاف بفريق جمعية سلا المغربي وصيف بطل الأندية العربية إلى انتظار هدية من الرياضي اللبناني تتمثل في فوزه على النصر الإماراتي، أما غير ذلك فيعني أن سلا سيكون الفريق الثاني خارج السباق، وفقا لصفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك».

وبعد سيطرة فريق الرياضي على هذه المجموعة، تعقدت الأمور بتساوي أربعة فرق بعدد الانتصارات والهزائم نفسه بتحقيق كل منها انتصارين وتلقي خسارتين.

وبعد فوز منتخب تونس على فريق سلا ضمن «نسور قرطاج» التأهل إلى الدور ربع النهائي محتلا المركز الثاني، كما ضمن الأهلي بنغازي رسميا التواجد في ربع نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة بغض النظر عن نتيجة مباراته غدا أمام الحكمة اللبناني، ليحتل المركز الثالث في الترتيب النهائي للمجموعة، إلا في حالة واحدة سيكون فيها رابعا، وهي خسارته أمام الحكمة وفوز النصر الإماراتي على الرياضي اللبناني.

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وسيتحدد اليوم منافس الأهلي بنغازي في ربع النهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة، وهو لن يخرج من فريقين إما الأهلي طرابلس أو جروب سترونج الفلبينى، وستحدد نتيجة مباراتهما اليوم ونتائج مباريات الغد وذلك بشكل رسمي.