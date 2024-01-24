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4 انتصارات وتعادلان فى المجموعة الخامسة لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 24 يناير 2024, 05:58 مساء
4 انتصارات وتعادلان فى المجموعة الخامسة لدوري الدرجة الأولى
فريق الترسانة (فيسبوك)
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أقيمت أمس ست مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الرابعة لفرق المجموعة الخامسة، أسفرت عن نتائجها عن تحقيق أربع انتصارات وتعادلين.

الترسانة يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة
وشهدت مباراة رفيق والجزيرة تفوقًا واضحًا لفريق رفيق الذي تمكن من حسم اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينما تعادل الشروق مع المجد سلبيًا، وفوز الترسانة على الشط بهدف من دون رد، والنصر زليتن على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل الوحدة مع المحلة بهدفين لكل فريق، وفوز أبي الأشهر على الأهلي المصراتي بهدف نظيف.

وفي ضوء تلك النتائج، تصدر الترسانة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط، يلاحقه فريقا الوحدة وأبي الأشهر بثماني نقاط لكل منهما، بينما يأتي الجزيرة رابعًا بسبع نقاط، ثم المجد والأهلي المصراتي ولدى كل منهما ست نقاط، يليهما فريقا رفيق والمحلة بخمس نقاط، بينما تتساوى فرق الشروق والنصر زليتن والشط برصيد ثلاث نقاط لكل منها، ثم يحتل العروبة المركز الثاني عشر الأخير بنقطة واحدة.

من ناحية أخرى، يتجدد الموعد اليوم الأربعاء، مع ست مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لفرق المجموعة السادسة، فعلى ملعب الجميل يقام لقاء الجارين المستقبل وضيفه الطلائع، وعلى ملعب الزاوية يلتقي فريقا نجوم الصابرية والفالوجا، فيما يلتقي فريقا غوط الشعال والأحرار على ملعب الفالوجا.
وعلى ملعب أبوسليم يحل الشموع ضيفًا على الشرطة، وعلى ملعب نادي الوحدة يلعب الظهرة مع شباب الغار، وعلى ملعب مدينة أبوعيسى يلتقي فريقا الوطن واليرموك.

3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
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وقبل مباريات اليوم يتقاسم فريقا الظهرة وشباب الغار الصدارة بسبع نقاط لكل منهما، ثم يأتي خلفهما نجوم الصابرية بست نقاط، فالطلائع بخمس نقاط، يليه الفالوجا والشموع بأربع نقاط لكل منهما، يليهما المستقبل والشرطة بفارق نقطة واحدة، ثم غوط الشعال بنقطتين، وأخيرًا اليرموك والأحرار زليتن بنقطة واحدة لكل فريق.

فرحة لاعبي فريق الوحدة (فيسبوك)
فرحة لاعبي فريق الوحدة (فيسبوك)
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