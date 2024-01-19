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في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 19 يناير 2024, 08:56 صباحا
في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى
مباراة الوحدة والنصر زليتن، 9 يناير 2024. (الإنترنت)
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هيمنت التعادلات على منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم.

وانطلق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في الموسم الجديد 2023 - 2024 بمشاركة 56 فريقاً موزعة على ست مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق الهلال سبها والجزيرة والأمل والوادي الأخضر والقرضابية والمهدية والنهضة والشرارة 3.

أما المجموعة الثانية فتضم فرق خليج سرت ونجوم بنغازي والبروق والانتصار وأطلس والتلال وبنغازي الجديدة وخليج سرت والبروق والبراق، فيما تضم المجموعة الثالثة فرق الطيران والسد ونجوم أجدابيا والهلال طبرق والسلفيوم والأنصار والبرانس واللبة، وتتشكل المجموعة الرابعة من فرق النجمة وخليج أجدابيا والاندلس والقيروان والوحدة بنغازي والوفاق اجدابيا والسواعد وشباب الجبل.

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وتتألف المجموعة الخامسة من فرق الوحدة والشط والجزيرة والأهلي المصراتي والمجد والنصر زليتن والترسانة والعروبة وأبي الأشهر والشروق ورفيق والمحلة، بينما تضم المجموعة السادسة فرق المستقبل والشرطة والوطن وغوط الشعال واليرموك والشموع والظهرة والفالوجا وشباب الغار والأحرار والطلائع ونجوم الصابرية.

وقد اختتمت هذا الأسبوع الجولة الثالثة في ثلاث مجموعات سجلت فيها نتائج متباينة.. فقد شهدت المجموعة الأولى جولة التعادلات بإقامة أربع مباريات انتهت جميعها بالتعادل، ثلاث منها بالتعادل السلبي بين الوادي الأخضر والجزيرة، والهلال سبها والمهدية، والشرارة والأمل، فيما انتهت مباراة النهضة والقرضابية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتصدر النهضة ترتيب فرق المجموعة بعد الجولة الثالثة برصيد سبع نقاط، مقدما على الهلال بفارق نقطتين نقاط، ومن خلفهما أربعة فرق يملك كل منها أربع نقاط هي: الشرارة ثالثا والأمل رابعا والقرضابيه خامسا والجزيرة سادسا، ولا يفصل بين كل منها سوى فارق الأهداف، فيما يأتي الوادي الأخضر في المركز السابع برصيد نقطتين، ثم يأتي فريق المهدية في المركز الثامن الأخير بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الخامسة يتشارك فريقا الجزيرة والوحدة الصدارة بعدما تعادل الوحدة مع أبي الأشهر دون أهداف، وفوز الجزيرة على الترسانة بهدفين مقابل هدف، كما فاز الأهلي المصراتي على النصر زليتن بهدفين مقابل هدف، وتعادل رفيق مع الشروق الزنتان بهدف لمثله، وتعادل المحلة مع المجد بالنتتيجة ذاتها، وفوز الشط على العروبة 2 -1.

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وفي ضوء تلك النتائج وتساوى الجزيرة والوحدة المتصدران برصيد سبع نقاط لكل منهما، يأتي من خلفهما ناديا الترسانة والأهلي المصراتي بست نقاط لكل منهما، وخامسا أبي الأشهر بخمس نقاط، والمجد بخمس نقاط، وسابعا المحلة بثلاث نقاط، وثامنا الشط بثلاث، نقاط وتاسعا الشروق بنقطين، وبالرصيد نفسه يأتي رفيق عاشرا، والحادي عشر العروبة بنقطة واحدة، وأخيرا يحل النصر زليتن المركز الأخير دون نقاط.

وفي المجموعة السادسة تقاسم فريقا الظهرة وشباب الغار صدارة المجموعة بعدما فاز شباب الغار على الشرطة 1 – 0، وفوز الطلائع على الفالوجا بهدفين مقابل لا شيء، والظهره على اليرموك بهدف نظيف، وبالنتيجة نفسها فاز كل من الوطن على المستقبل، والشموع على الأحرار، وتعادل نجوم الصابريه مع غوط الشعال سلبيا.

وبعد هذه النتائج يحتل فريقا الظهرة وشباب الغار صدارة الترتيب بسبع نقاط لكل منهما بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة، ثم يأتي نجوم الصابرية ثالثا بست نقاط، فالطلائع رابعا بخمس نقاط ثم الفالوجا خامسا بأربع نقاط، فالشموع سادسا بأربع نقاط أيضا، يليه المستقبل والشرطة ولكل منهما ثلاث نقاط، ثم غوط الشعال بنقطين، ويتساوى فريقا اليرموك والاحرار زليتن في الرصيد ولكل منهما نقطة واحدة.

لقطة من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى. (أرشيفية: الإنترنت)
لقطة من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى. (أرشيفية: الإنترنت)
أحد الملاعب الجديدة لفرق دوري الدرجة الأولى. (أرشيفية: الإنترنت)
أحد الملاعب الجديدة لفرق دوري الدرجة الأولى. (أرشيفية: الإنترنت)
أحد الملاعب الجديدة لفرق دوري الدرجة الأولى. (أرشيفية: الإنترنت)
أحد الملاعب الجديدة لفرق دوري الدرجة الأولى. (أرشيفية: الإنترنت)
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