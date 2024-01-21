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3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 21 يناير 2024, 12:35 مساء
3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
مباراة لفريق الخليج أجدابيا في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (صفحة نادي الخليج أجدابيا عبر فيسبوك)
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جرت، أمس السبت، أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الرابعة، أسفرت عن فوز القيروان على الخليج أجدابيا بهدفين لهدف، والأطلس على السواعد بهدف، ووفاق أجدابيا على النجمة بهدفين لهدف، وتعادل الوحدة وشباب الجبل بهدف لكل منهما.

«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي

الترتيب بعد الجولة الرابعة
الصدارة لوفاق أجدابيا بـ9 نقاط، وأقرب الملاحقين القيروان بـ7 نقاط، ومن خلفهما ثلاثة فرق برصيد 4 نقاط: شباب الجبل والوحدة بنغازي والأندلس، وسادسا النجمة بـ3 نقاط، وسابعا الخليج أجدابيا بـ3 نقاط، وأخيرا السواعد دون نقاط.

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