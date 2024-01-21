3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الرابعة، أسفرت عن فوز القيروان على الخليج أجدابيا بهدفين لهدف، والأطلس على السواعد بهدف، ووفاق أجدابيا على النجمة بهدفين لهدف، وتعادل الوحدة وشباب الجبل بهدف لكل منهما.

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