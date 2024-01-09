«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، ثماني مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، انتهت منها مباراتان بالفوز: الوحدة على النصر زليتن 2-1، والأهلي المصراتي على الشط 1-0.

بينما انتهت أربع مباريات بالتعادل في المجموعة الثانية، حيث تعادل بنغازي الجديدة وخليج سرت 0-0، والبروق مع البراق 1-1، والتلال مع الانتصار 2-2، وأطلس مع نجوم بنغازي 2-2. وفى المجموعة الخامسة، تعادل العروبة مع الجزيرة 2-2، والشروق والمحلة 0-0.

- فوز السلفيوم والترسانة والبرانس وأبي الأشهر في دوري الدرجة الأولى

واليوم الثلاثاء يتجدد الموعد مع سبع مباريات في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى. ففي المجموعة الثالثة، يستضيف الهلال طبرق فريق البرانس. وعلى ملعب المرج، السيلفيوم يلتقي اللبة. وفي ملعب الأبيار، السد يلتقي نجوم أجدابيا. وبملعب البيضاء، الطيران يحل ضيفا على الانصار.

وفي المجموعة الخامسة، المجد يستضيف أبي الأشهر، ورفيق يحل ضيفا على الترسانة. وفي المجموعة السادسة، على ملعب أبوسليم الشرطة يلتقى اليرموك.