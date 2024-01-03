فوز السلفيوم والترسانة والبرانس وأبي الأشهر في دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الثلاثاء ست مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، ففي المجموعة الثالثة تعادل الطيران مع السد دون أهداف، وتعادل نجوم أجدابيا مع الهلال طبرق 1-1، وفاز السلفيوم على الأنصار 2-1، والبرانس على اللبة 2-1.

وفي المجموعة الخامسة فاز الترسانة على العروبة 1-0، وأبي الأشهر على الشروق 1-0.

سبع مواجهات اليوم الأربعاء

اليوم الأربعاء يتجدد الموعد مع سبع مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة يستضيف خليج أجدابيا نظيره الأندلس.

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وعلى أرضية الملعب الجانبي ببنغازي يلتقي الوحدة بنغازي مع النجمة، وعلى ملعب البيضاء شباب الجبل يتبارى مع القيروان، وعلى ملعب بنينا السواعد يستضيف الوفاق أجدابيا.

مباريات مهمة في المجموعة الأولى

وفي المجموعة السادسة ملعب النهر بطرابلس يشهد مباراة شباب الغار مع الأحرار زليتن، وفي المجموعة الأولى تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الثانية بمباراتين على ملعب القرضابية فريق الجزيرة يلتقي الهلال سبها، وعلى ملعب فارس يلتقي الوادي الأخضر مع الأمل.

جانب من منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)

جانب من منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)