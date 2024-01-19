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التركي: نادي الوحدة يعتزم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتحاد كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الجمعة 19 يناير 2024, 10:22 مساء
التركي: نادي الوحدة يعتزم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتحاد كرة القدم
عماد التركى رئيس نادي الوحدة (فيسبوك)
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أكد عماد التركى رئيس نادي الوحدة أنه سيدعو الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم للانعقاد.

تأييد واسع لعقد الجمعية العمومية
وقال إن هناك موافقات من ثمانية أندية في طرابلس، كما أن هناك أندية أخرى ستنضم للاجتماع الذي ستناقش فيه القرارات الخاطئة من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمجاملة في اعتماد الملاعب.

وأضاف التركي أن هناك ملاعب غير مؤهلة ومع ذلك تجرى عليها مسابقة دوري الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن نادي الوحدة متضرر من التأجيل الجديد للمسابقة.

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وأوضح عماد التركي أن نادي الوحدة يتكبد مصاريف كبيرة منها رواتب الطاقم الفني، مؤكدا أن اتحاد كرة القدم الحالي هو اتحاد غير مقنع وقراراته غير حاسمة.

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