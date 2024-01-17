4 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي عبر الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

على ملعب سرت البروق يحل ضيفًا على خليج سرت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا والمراقب محمد الزلاوي، وعلى ملعب أجدابيا البراق يلتقي الانتصار في التوقيت نفسه الثانية والنصف ظهرًا والمراقب عبدالرحيم حمد.

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وعلى ملعب البيضاء التلال يلتقي نجوم بنغازي والمراقب فائز الجروشي، وعلى ملعب بنينا أطلس يحل ضيفًا على بنغازي الجديدة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا والمراقب توفيق الضاوي.