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المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الجزائر بالبطولة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 08:03 مساء
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الجزائر بالبطولة الأفريقية
مباراة ليبيا والجزائر بالبطولة الأفريقية لكرة اليد الجمعة 19 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)
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انتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بين المنتخب الوطني لكرة اليد ونظيره الجزائري في البطولة الأفريقية بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة 34-19، في ثاني مباريات البطولة التي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي.

المنتخب الوطني لكرة اليد يتأخر في الشوط الأول
أنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول متقدما على المنتخب الوطني لكرة اليد بنتيجة 18-10، وفي الشوط الثاني تواصل تفوق منتخب «محاربي الصحراء» ليوسع الفارق وينهي المباراة 34-19.

تعد هذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها المنتخب الوطني لكرة اليد في البطولة الأفريقية، حيث سبق له فقدان نتيجة مباراته أمام منتخب المغرب بنتيجة 25-35 في الجولة الأولى من البطولة الأفريقية لكرة اليد.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مباراته الثالثة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب الجابون في الثانية ظهر بعد غد الأحد، لينهي بذلك مشاركته في البطولة.

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
المنتخب الوطني لكرة اليد يصل مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

تعد بطولة أفريقيا لكرة اليد مؤهلة إلى المشاركة في بطولة العالم، حيث تتأهل المنتخبات الحاصلة عل المراكز الخمسة الأولى إلى المشاركة في بطولة العالم، بينما يتأهل الفائز بالمركز الأول للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

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