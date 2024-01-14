المنتخب الوطني لكرة اليد يصل مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد مصر تمهيدًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في نسختها السادسة والعشرين التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.

19 لاعبًا يمثلون المنتخب الوطني لكرة اليد

تضم بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد 19 لاعبًا، ويشرف على التدريبات المدرب الجزائري رضا زقلي، ويساعده المدرب عبدالرحمن كثير، والمعد البدني وائل المسليني، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد خضر، كما يرافق المنتخب الوطني لكرة اليد طبيب الفريق الدكتور الطاهر جرافة، وإداري المنتخب عبدالعزيز رحومة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني لكرة اليد في المجموعة الثالثة، وستكون أولى مبارياته أمام منتخب المغرب يوم 17 يناير الجاري في الثانية ظهرًا.

وفي ثاني مبارياته، يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 19 من الشهر نفسه في السادسة مساء، على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب الغابون يوم 21 يناير في الثانية ظهرًا.

يشار إلى أن البطولة الأفريقية لكرة اليد تشهد مشاركة 16 منتخبًا تتنافس في أربع مجموعات، يتأهل من خلالها أول منتخبين إلى دور الثمانية في البطولة.

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وخاض المنتخب الوطني لكرة اليد معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في تونس استعدادًا لهذه البطولة، ليستكمل به استعداداته من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المشاركة .