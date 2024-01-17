  • Alwasat News
Atwasat

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 06:10 مساء
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)
alwasat radio

فقد المنتخب الوطني لكرة اليد نتيجة مباراته أمام نظيره المغربي في أولى مبارياته بالبطولة الأفريقية، التي انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

المنتخب الوطني لليد قدم مباراة جيدة
وانتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي 30 – 25، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي 17 – 14.

قدم الفريقان مباراة جيدة، وسيطرت الندية على مجريات اللقاء، إلا أن خبرة لاعبي المغرب وعدم توفيق لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد لعبا دورا في حسم النتيجة لمصلحة منتخب المغرب.

وسيلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الجزائري، بعد غد الجمعة، في ثانية مبارياته بالبطولة الأفريقية لكرة اليد. ويتعين على «فرسان المتوسط» تحقيق نتيجة إيجابية، لتعزيز فرص الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويشارك في بطولة أفريقيا لكرة اليد القارية 16 منتخبا، من بينها خمسة منتخبات عربية، وجري توزيع المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، وسيصعد المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية.

المنتخب الوطني لكرة اليد يصل مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز على منزل تميم التونسي استعدادًا للبطولة الأفريقية

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا، والمجموعة الثانية منتخبات: مصر وغينيا والكاميرون والكونغو برازافيل، ويأتي المنتخب الوطني الليبي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات: المغرب والجزائر والغابون. أما المجموعة الرابعة فتتألف من منتخبات: تونس وأنغولا ونيجيريا وكينيا.

مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)
مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)
مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)
مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)
مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)
مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
8 أندية في بطولة ملاكمة المنطقة الغربية للناشئين
8 أندية في بطولة ملاكمة المنطقة الغربية للناشئين
6 انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
6 انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
فوز طائرة النهضة على التحدي في دوري الدرجة الثانية الليبي
فوز طائرة النهضة على التحدي في دوري الدرجة الثانية الليبي
التعادل الإيجابي يحسم لقاء السويحلي وأبوسليم المؤجل في «دورينا»
التعادل الإيجابي يحسم لقاء السويحلي وأبوسليم المؤجل في «دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي ......
المزيد
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة......
مدرب نيجيريا «بيسيرو» يفسر تفوق الصغار وتراجع القوى الكبرى في أمم أفريقيا
مدرب نيجيريا «بيسيرو» يفسر تفوق الصغار وتراجع القوى الكبرى ......
4 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم.. الأربعاء
4 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم.. الأربعاء...
التعادل الإيجابي يحسم لقاء السويحلي وأبوسليم المؤجل في «دورينا»
التعادل الإيجابي يحسم لقاء السويحلي وأبوسليم المؤجل في ......
فوز طائرة النهضة على التحدي في دوري الدرجة الثانية الليبي
فوز طائرة النهضة على التحدي في دوري الدرجة الثانية الليبي...
المزيد