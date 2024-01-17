(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

القاهرة - بوابة الوسط

فقد المنتخب الوطني لكرة اليد نتيجة مباراته أمام نظيره المغربي في أولى مبارياته بالبطولة الأفريقية، التي انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

المنتخب الوطني لليد قدم مباراة جيدة

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي 30 – 25، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي 17 – 14.

قدم الفريقان مباراة جيدة، وسيطرت الندية على مجريات اللقاء، إلا أن خبرة لاعبي المغرب وعدم توفيق لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد لعبا دورا في حسم النتيجة لمصلحة منتخب المغرب.

وسيلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الجزائري، بعد غد الجمعة، في ثانية مبارياته بالبطولة الأفريقية لكرة اليد. ويتعين على «فرسان المتوسط» تحقيق نتيجة إيجابية، لتعزيز فرص الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويشارك في بطولة أفريقيا لكرة اليد القارية 16 منتخبا، من بينها خمسة منتخبات عربية، وجري توزيع المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، وسيصعد المتصدر والوصيف إلى الأدوار الإقصائية.

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وتضم المجموعة الأولى منتخبات: كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا، والمجموعة الثانية منتخبات: مصر وغينيا والكاميرون والكونغو برازافيل، ويأتي المنتخب الوطني الليبي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات: المغرب والجزائر والغابون. أما المجموعة الرابعة فتتألف من منتخبات: تونس وأنغولا ونيجيريا وكينيا.

مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)

مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)

مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)