اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري بالبطولة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة مباراته الثانية في البطولة الأفريقية لكرة اليد بمواجهة منتخب الجزائر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

المنتخب الوطني لليد يسعى للفوز

تعد المباراة بالغة الأهمية بالنسبة للمنتخب الوطني لكرة اليد، حيث يتعين عليه الفوز بالمباراة لتعويض خسارته المباراة الأولى أمام منتخب المغرب بنتيجة 25-30 أول أمس الأربعاء.

ويسعى المنتخب الوطني لكرة اليد إلى تخطي الدور الأول من البطولة الأفريقية لكي يواصل طريقه في البطولة أملا في احتلال مركز متقدم بالبطولة.

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تعد بطولة أفريقيا لكرة اليد مؤهلة إلى المشاركة في بطولة العالم، حيث تتأهل المنتخبات الحاصلة عل المراكز الخمسة الأولى إلى المشاركة في بطولة العالم، بينما يتأهل الفائز بالمركز الأول للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.