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اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري بالبطولة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 05:37 مساء
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه نظيره الجزائري بالبطولة الأفريقية
مباراة المنتخب الوطني لليد أمام نظيره المغربي الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على فيسبوك)
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يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة مباراته الثانية في البطولة الأفريقية لكرة اليد بمواجهة منتخب الجزائر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
المنتخب الوطني لليد يسعى للفوز
تعد المباراة بالغة الأهمية بالنسبة للمنتخب الوطني لكرة اليد، حيث يتعين عليه الفوز بالمباراة لتعويض خسارته المباراة الأولى أمام منتخب المغرب بنتيجة 25-30 أول أمس الأربعاء.

ويسعى المنتخب الوطني لكرة اليد إلى تخطي الدور الأول من البطولة الأفريقية لكي يواصل طريقه في البطولة أملا في احتلال مركز متقدم بالبطولة.

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المنتخب الوطني لكرة اليد يصل مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

تعد بطولة أفريقيا لكرة اليد مؤهلة إلى المشاركة في بطولة العالم، حيث تتأهل المنتخبات الحاصلة عل المراكز الخمسة الأولى إلى المشاركة في بطولة العالم، بينما يتأهل الفائز بالمركز الأول للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

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