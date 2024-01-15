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محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 15 يناير 2024, 04:24 مساء
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
تكريم وتتويج في بطولة ليبيا للتنس الأرضي. (فيسبوك)
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أسدل الستار بطرابلس على بطولة ليبيا للتنس الأرضي والتى شهدت مشاركة 12 لاعبا وزعوا على مجموعتين، تبارت كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، وتأهل للدور الرباعي اللاعبون محمد الرقيق وحسام الطيب ومحمد العمامي وإبراهيم الشتوي.

الدور ربع النهائي
في الدور ربع النهائي فاز اللاعب محمد الرقيق على إبراهيم اشتيوي بنتيجة مجموعتين لواحدة 2-1، وفاز اللاعب محمد العمامي على حسام الطيب بمجموعتين لواحدة 2-1 أيضا.

الدور نصف النهائي
فوز محمد العمامي على حسام الطيب بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة كانت نتيجتهما (1-6، 5-7، 10-7)، وفاز محمد الرقيق على إبراهيم الشتيوي بنتيجة مجموعتين لواحدة.

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مبارة تحديد الترتيب الثالث انتهت بفوز حسام الطيب على إبراهيم الشتيوي بنتيجة مجموعتين لواحدة، وفي المباراة النهائية فاز محمد العمامي على محمد الرقيق بمجموعتين لصفر.

حفل التتويج في ختام المنافسات
وفي ختام المنافسات أقيم حفل التتويج بحضور رئيس الاتحاد الليبي للتنس خالد الزنكولي، وتوج اللاعب محمد العمامي بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وتوج اللاعب محمد الرقيق بالميدالية الفضية، واللاعب حسام الطيب بالميدالية البرونزية.

ترأس اللجنة الفنية للبطولة عصام محمد سعيد والحكم العام مالك هلال ومدير البطولة مصطفى المنتصر وحكام الميدان معتصم هلال وعبدالحكيم الجطيلي وعبدالباسط محمد سعيد.

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