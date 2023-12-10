دورة التنس الدولية تستقبل 20 مشاركا في الأكاديمية الأولمبية بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، الثلاثاء المقبل، في الأكاديمية الأولمبية بالعاصمة طرابلس الدورة الدولية المتقدمة لمدربي التنس الأرضي، التي تتواصل لستة أيام تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للعبة.

وتستهدف الدورة قرابة 20 مشاركا من مختلف مناطق ليبيا، وسيحاضر فيها الخبير المصري مصطفى نعيم، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية في علم التدريب.

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سبق أن اختتمت على ملاعب قرية المغرب العربي السياحية بالريقاتة في طرابلس بطولة أكسجين للتنس الأرضي، التي شهدت مشاركة 40 لاعبا من مختلف الفئات، قدموا جميعا مستوى جيدا وسط مواهب واعدة تبشر بمستقبل زاهر للعبة.

وكان من بين أبرز نتائج هذه البطولة تتويج اللاعبة بتول فؤاد بالميدالية الذهبية، بينما نالت سبأ مانة الميدالية الفضية، وتوجت شذران الوليد بالميدالية البرونزية. وعلى مستوى البنين، توج اللاعب إلياس امسلم بالميدالية الذهبية، ونال الفضية محمد سمومة، والميدالية البرونزية ذهبت لعبدالعزيز الطوير.