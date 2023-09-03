ختام بطولة المنطقة الشرقية التصنيفية لكرة التنس

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت، أمس السبت، بطولة التنس التصنيفية التي ضمت أكثر من 32 لاعباً من الاتحاد الفرعي للتنس في البريقة وبنغازي والجبل الأخضر، برعاية شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، والشركة الليبية للأسمدة.

وأحرزت شركة سرت الترتيب الأول في جميع المنافسات، وحصل اللاعب محمد خالد الوليد على الترتيب الأولى في بطولة الكبار 18 عاما، وحصل عبدالرحمن مختار بن عتيقة من بنغازي على الترتيب الثاني، حسب صفحة شركة سرت عبر «فيسبوك».

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وفي فئة الأواسط 14 عاما، حصل أنس حاتم قادربوه على الترتيب الأول، ويزن أحمد من البيضاء على الترتيب الثاني. وفي فئة 12 عاما، حصل علي يوسف العطرمي على الترتيب الأول، وعلي الفرجاني على الترتيب الثاني. وأشرف على تدريب المشاركين من الاتحاد الفرعي للتنس في البريقة المدرب أحمد الوليد، وشاركه في تنظيم البطولة المدرب امراجع العبيدي من مدينة بنغازي.

ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 6 لاعبين في بطولة ليبيا بطرابلس من المتأهلين في هذه البطولة، معظمهم من الاتحاد الفرعي للتنس بالبريقة.