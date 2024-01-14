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محمد الحراري بطلا لشطرنج الزنتان وسط مشاركة 29 لاعبا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 14 يناير 2024, 11:47 صباحا
محمد الحراري بطلا لشطرنج الزنتان وسط مشاركة 29 لاعبا
توزيع الجوائز والميداليات في بطولة الزنتان للشطرنج. (فيسبوك)
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أسدل الستار على بطولة الزنتان للشطرنج بمشاركة 29 لاعبا، وشهدت نتائجها النهائية تتويج اللاعب محمد الحراري «تصنيف 1944» بالمركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 6 نقاط. وبكسر التعادل، توج اللاعب محمد حدود «تصنيف 1424» بالميدالية الفضية برصيد 6 نقاط.

وتساوى بعدهما أربعة لاعبين برصيد 5 نقاط. فبكسر التعادل، جاء ثالثا اللاعب علي الحراري «تصنيف 1833»، ورابعا خليل عزابي «تصنيف 1733»، وخامسا أمين شيحة «دون تصنيف».

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بينما جاء سادسا البشير عمار «دون تصنيف»، وسابعا جمعة البلعزي «تصنيف 1491» برصيد 4.5 نقطة، وثامنا سعيد الهاشمي «دون تصنيف» برصيد 4.5 نقطة، وتاسعا أحمد كرماش «تصنيف 1286» برصيد 4.5 نقطة، وعاشرا خالد خليفة «تصنيف 1923» برصيد 4 نقاط.

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