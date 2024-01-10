الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الهلال أنه تمكن من إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لعدد من لاعبيه الأجانب والمحليين، وهي الأزمة التي تسببت في معاقبة النادي بإيقافه عن قيد لاعبين جدد في قائمة الفريق.

4 لاعبين أجانب سبب أزمة الهلال

وقال نادي الهلال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن رئيس اللجنة التسييرية علي الشريف سدد جميع مستحقات اللاعبين الأجانب والمحليين التي كانت متأخرة من عهد الإدارة السابقة لنادي الهلال.

وأوضح أن سداد هذه المستحقات يؤدى إلى رفع عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين الجدد التي كانت موقعة على نادي الهلال خلال الفترة الماضية.

وأضاف نادي الهلال أنه جرى إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة مع كل من: الجابوني مدوين بيتيغي، والجزائري عبدالعزيز علي، والإيفواري بكايوكو صوماليا، والتونسي أمجد عامر.

- الهلال يسعى لتدعيم هجومه بالنيجيري جونيور أجايي

- الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

يذكر أن فريق الهلال بدأ الموسم الكروي الحالي بشكل مهتز، حيث تعثر محليا في الدوري الممتاز، وكذلك الحال في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ما دفع إدارة النادي إلى إقالة المدرب المصري محمد عودة، والتعاقد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، بهدف تصحيح أوضاع الفريق، والعودة إلى المنافسة على صدارة المجموعة الأولى في مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم.