الهلال يفوز على الصداقة ويقفز للمركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى لـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الهلال على الصداقة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد شهداء بنينا، وهي المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

أهداف متتالية للهلال والصداقة

تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 19 أحرزه أسامة بلعيد، إلا أن رد الصداقة جاء سريعًا بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 22 عن طريق محمد الشريف، ثم عاد الهلال للتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 26 عن طريق فيصل البدري من ركلة جزاء، غير أن محمد الشريف عاد وتألق بإحراز الهدف الثاني للصداقة لتصبح النتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الدقيقة 56 تمكن إيزيه من إحراز الهدف الثالث للهلال في مرمى الصداقة تبعه طه الشلوي بالهدف الرابع في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا يكون الهلال قد حقق الفوز في أول مباراة له تحت قيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش الذي تسلم المسؤولية الفنية للفريق في أعقاب الإطاحة بالمدرب المصري محمد عودة بسبب تردي المستوى الفني للفريق تراجع نتائجه على الصعيد المحلي وكذلك على صعيد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

- جماهير المروج تلوح بالأفاعي في مدرجات الدوري الليبي الممتاز.. و«المسابقات» تنذر

- الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

يعد هذا الفوز مهمًا للغاية لفريق الهلال الذي تمكن به من رفع رصيده إلى 13 نقطة متقدمًا إلى المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الأولى من «دورينا» بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر وبفارق نقطة واحدة عن الأخضر صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد فريق الصداقة عند ست نقاط في المركز الثامن.