الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قررت إدارة نادي الهلال فسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي، بعد خسارته «ديربي بنغازي» أمام النصر بهدف دون رد.

لم تكن خسارة الـ«ديربي» وحدها وراء الاستغناء عن خدمات عودة، بل أيضا تواضع النتائج بشكل عام، خصوصا في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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وبات الهلال مرشحا لمغادرة بطولة أفريقيا للموسم الجاري من دور المجموعات بعد انتهاء المرحلة، حيث يتذيل ترتيب المجموعة بثلاث خسائر وفوز واحد.

وعيّن الهلال المدرب الصربي زوران مانولوفيتش للإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وسيكون بديلا للمصري المقال محمد عودة.

المدرب الصربي زوران مانولوفيتش. (فيسبوك)