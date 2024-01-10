الهلال يسعى لتدعيم هجومه بالنيجيري جونيور أجايي

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى إدارة نادي الهلال إلى تدعيم هجوم فريق كرة القدم بهدف المساعدة على إعادته إلى الطريق الصحيح بعد البداية المهتزة للموسم الجديد من الدوري الممتاز «دورينا».

عرض رسمي من الهلال لأجايي

وفي هذا الإطار ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي لضم المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة المصري، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

وقال حازم فتوح وكيل أعمال جونيور أجايي إن المهاجم النيجيري تلقى عرضًا رسميًا من نادي الهلال، وتقوم إدارة نادي سموحة بدراسة الأمر قبل اتخاذ قرار بقبوله أو رفضه، وفقًا لما نقله موقع «كووورة».

وأضاف وكيل أجايي إن اللاعب عاد للمشاركة في المباريات الودية لفريق سموحة بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به.

وسبق لجونيور أجايي أن لعب ضمن صفوف فريق النصر في الفترة ما بين فبراير ويوليو 2022، إلا أن المحطة الأبرز في مشوار أجايي هي تلك التي انضم خلالها إلى صفوف الأهلي المصري ما بين العامين 2016 و2022، وحصد معه عدة بطولات منها الفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين.

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يذكر أن المدير الفني الجديد لفريق الهلال الصربي زوران مانولوفيتش أبدى اندهاشه من انخفاض المعدل التهديفي للفريق خلال المباريات التي خاضها منذ بداية الموسم.