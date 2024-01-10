رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تلقيه خطابا من وزارة الداخلية بشأن اعتمادها بعض الملاعب لاستضافة المباريات.

لجنة وزارة الداخلية تزور ملاعب المنطقة الغربية

وأوضح خطاب وزارة الداخلية أنه جرى تشكيل لجنة مهمتها زيارة الملاعب بالمنطقة الغربية المدرجة بكشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، لمعاينتها وتقييمها من الناحية الأمنية، من حيث إمكان إقامة المباريات فيها بحضور الجماهير من عدمه، وفقا للخطاب الذي نشرته صفحة اتحاد الكرة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

وذكر خطاب وزارة الداخلية أن اللجنة المذكورة باشرت عملها، وأعدت تقريرا يتضمن نتائج الزيارة، حيث تقرر اعتماد ملاعب أندية: أبوسليم والوحدة واليرموك والفالوجا والشروق ورقدالين ورفيق وسالم عون، وذلك بالإضافة للملاعب المعتمدة في الدوري الممتاز لكرة القدم.

كما تقرر عدم اعتماد عدد من الملاعب لإقامة المباريات فيها بحضور الجماهير، وهي ملاعب أندية: المجد والترسانة وأبي الأشهر وشباب الغار والوطن.

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وشدد خطاب وزارة الداخلية على أنه حال إبلاغ الوزارة بإنهاء صيانة وتجهيز أي ملعب، واعتماده من قِبل اتحاد الكرة من الناحية الفنية، فسيقوم أعضاء اللجنة بزيارته، لتقييمه واعتماده من الناحية الأمنية.

خطاب وزارة الداخلية الموجه لاتحاد الكرة بشأن اعتماد بعض الملاعب لإقامة المباريات (صفحة اتحاد كرة القدم على فيسبوك)