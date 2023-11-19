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شاهد «في التسعين».. وكيل وزارة الداخلية يكشف سبب منع حضور الجماهير في مباريات الـ«ديربي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 05:09 مساء
شاهد «في التسعين».. وكيل وزارة الداخلية يكشف سبب منع حضور الجماهير في مباريات الـ«ديربي»
جانب من الاجتماع (قناة الوسط)
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أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين أن الأسابيع الماضية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم أُجريت بحضور الجماهير وبدعم من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وبحضور رئيس الحكومة شخصيًا، وهو ما كان عاملًا مساعدًا على السماح بحضور الجماهير في كل المباريات.

استلام 3 ملاعب خلال 2024
وقال الأمين في تصريحات إلى برنامج «في التسعين» الذي تبثه قناة «الوسط» عقب اجتماع قيادات وزارة الداخلية مع مسؤولي اتحاد الكرة، إنه جرى الاستقرار على استمرار السماح بحضور الجماهير في مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم عقب استئناف المباريات باستثناء مباراة الـ«ديربي» بين الأهلي طرابلس والاتحاد، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الملاعب الموجودة لا تسع أعدادًا كبيرة من الجماهير.

وتوقع الأمين أن يشهد الربع الأول من العام 2024 استلام ثلاثة ملاعب وافتتاحها لتدخل الخدمة وهي ملعب طرابلس وملعب مصراتة وملعب بنغازي وهي ملاعب ذات سعة كبيرة يمكنها استقبال مباريات الــ«ديربي» بحضور الجمهور بكامل طاقة هذه الملاعب.

وكشف أنه جرى الاتفاق مع مسؤولي اتحاد كرة القدم على السماح لجمهور الفريق صاحب المباراة الذي تجرى المباراة في أرضه بدخول الملعب، بما لا يتجاوز ثلاثة أرباع سعة الملعب.

وأوضح بشير الأمين أن تقييم وزارة الداخلية للمباريات الماضية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم كان جيدًا، إلا أن هناك بعض الأمور التي ينبغي على الجمهور أن يتحاشاها، مثل تكسير المقاعد والتعدي على بعض مكونات الملاعب، وفي المقابل هناك تصرفات إيجابية تستحق الإشادة مثل قيام عدد من المشجعين بتنظيف المدرجات عقب المباريات.

وزارة الداخلية لم تعاين بعض الملاعب
من جانبه، أكد رئيس لجنة تنظيم المسابقات أحمد الباشا أنه اعتبارًا من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز سيجري إقامة مباريات الــ«الديربي» دون حضور الجمهور نظرًا لأن بعض الملاعب لم تجر معاينتها أمنيًا لذلك لن يكون ممكنًا السماح بدخول الجمهور لتلك المباريات.

وقال الباشا في تصريحات إلى برنامج «في التسعين» الذي تبثه قناة «الوسط»، إن سلامة وأمن المواطن تأتي في المرتبة الأولى سواء داخل أو خارج الملاعب، مشيرًا إلى أن حضور الجماهير ظاهرة جيدة في كل المباريات ماعدا مباريات الــ«الديربي»، متمنيا إبداء الجمهور التعاون والحرص على المرافق والملاعب الرياضية.

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من ناحية أخرى، أوضح رئيس لجنة المسابقات أحمد الباشا أن إضافة عقوبات جديدة للائحة العقوبات الخاصة بالموسم الكروي لا تخضع للأهواء الشخصية وإنما هناك لوائح ومواد تحكم مثل هذه الأمور.

وأشار أحمد الباشا إلى أنه بعد غياب الجمهور عن الملاعب 12 عامًا ينبغي أن يكون الجمهور داعمًا قويًا لاتحاد الكرة والجهات الأمنية ولا يوجد أي مبرر أبدًا لرفع شعارات مسيئة لأي جهة، والتركيز على التشجيع فقط.

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وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين خلال الاجتماع (قناة الوسط)
وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين خلال الاجتماع (قناة الوسط)
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