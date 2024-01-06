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أرقام بارزة للاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة خلال الإنجاز الكبير بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 06:53 مساء
أرقام بارزة للاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة خلال الإنجاز الكبير بالبطولة العربية
لاعبو المنتخب الوطني على منصة التتويج عقب المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة السلة (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
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على الرغم من فوز المنتخب المصري بلقب البطولة العربية لكرة السلة التي اختتمت مؤخرا في مصر، إلا أن الظاهرة الأبرز تمثلت في تألق المنتخب الوطني لكرة السلة بعدما نجح في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة وتخطي منتخبات عريقة في طريقه للنهائي، ليحصد المركز الثاني والميدالية الفضية لأكبر حدث عربي في كرة السلة.

مستوى رائع للمنتخب الوطني لكرة السلة في البطولة العربية
ولم يكن هذا التألق من فراغ، بل عكس المستوى الرائع للاعبيه سواء فرديا أو جماعيا. وقد استعرضت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي جانبا من الأرقام التي حققها عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال البطولة العربية لكرة السلة.

وسجل طائر الباز ميدو بوزقيه حضورا مميزا وكان ثاني أفضل اللاعبين على مستوى الفاعلية والكفاءة بـ119 نقطة، ولم يسبقه أحد سوى التونسي عمر عبادة بكفاءة 151 نقطة وهو أفضل لاعب فى البطولة، وتقدم بوزقيه على مجنس الإمارات ديماركو كريستيان، والمصري عمرو الجندي، والتونسي زياد الشنوفي، مع العلم بأن عدد المباريات التي شارك فيها بوزقيه أقل بمباراة من بقية اللاعبين.

أما توني ميتشل اللاعب المجنس في صفوف المنتخب الوطني لكرة السلة فجاء فى المرتبة الثالثة على مستوى هدافي البطولة بـ116 نقطة خلف مجنس الإمارات ديماركو كريستيان هداف البطولة بـ130 نقطة، والتونسي عمر عباده بـ119 نقطة، وحل رابعا المصري عمرو الجندى بـ107 نقاط، كما تساوى نجم المنتخب الوطني لكرة السلة ميدو بوزقيه مع الإماراتي قيس عمر في المرتبة الخامسة بمائة نقطة لكل منهما، مع العلم بأن توني ميتشيل وبوزقيه لعبا مباريات أقل بمباراة من بقية اللاعبين.

وعلى مستوى هدافي الثلاثيات جاء اللاعب المجنس في صفوق المنتخب الوطني لكرة السلة توني ميتشل في المرتبه الثالثة بـ18 ثلاثية خلف هداف الثلاثيات في البطولة المصرى يوسف شحاتة بـ23 ثلاثية، والتونسي زياد الشنوفي بعشرين ثلاثية، علما بأن ميتشيل لعب مباراة أقل من صاحبي المركز الأول والثاني.

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استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية

من جانبه استحوذ نجم المنتخب الوطني لكرة السلة محمد الساعدي على الكرة تحت السلة فكان الأفضل في البطولة بـ55 استحواذا ناجحا، متقدما على الموريتانى غاوا الين بـ48 استحواذا. وقد احتكر المنتخب الوطني لكرة السلة الأفضلية في عدد مرات الاستحواذ على الكرة تحت السلة بسيطرته على المركز الثالث بواسطة النجمين غيث الرحمن مفتاح وطائر الباز ميدو بوزقيه بـ47 استحواذا لكل منهما، وذلك بالرغم من أن المنتخب الوطني لعب مباريات أقل من منتخبات المجموعة الثانية.

أما على صعيد التمريرات الحاسمة فقد حل محمد الساعدى ثانيا بـ32 تمريرة حاسمة ونسيم بدروش ثالثا بـ28 تمريرة حاسمة، فيما كانت الصدارة لنجم تونس عمر عبادة بـ48 تمريرة حاسمة حققها في عدد مباريات أكثر من الساعدي وبدروش.

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