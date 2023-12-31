وزير الرياضة يشيد بنتائج المنتخب الوطني لكرة السلة في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي بالنتائج التي يحققها المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة المنتخبات العربية الخامسة والعشرين التي تستضيفها مصر حاليًا.

وزير الرياضة يبدي اهتمامه بمنتخب كرة السلة

جاءت تلك الإشادة في اتصال هاتفي أجراه وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع رئيس اتحاد كرة السلة الدكتور فؤاد برغش، أكد خلاله الوزير اهتمامه الكبير بالمنتخب الوطني من خلال متابعته اليومية للمباريات.

وأشار وزير الرياضة إلى أن المنتخب الوطني لكرة السلة قدم مستوى متميزًا في كل مباريات التي خاضها ليتصدر مجموعته في ختام دور المجموعات بالبطولة العربية.

وأكد الجويفي أنه أصدر تعليماته بسرعة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمنتخب في مشواره بهذه البطولة.

من جانبه، وجه الدكتور فؤاد برغش الشكر للوزير على تواصله واهتمامه بالمنتخب وبلعبة كرة السلة، مؤكدًا أن الدعم المادي والمعنوي عوامل مهمة في الوصول لمنصات التتويج.

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وذكرت صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي أن وزارة الرياضة تواصلت مع بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة بشكل دوري خلال الأيام الماضية للاطمئنان على البعثة وتوفير وتسهيل كل الصعوبات أمام المنتخب أثناء تواجده في القاهرة.