مواجهة ليبية - كويتية في دور الثمانية بالبطولة العربية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ المنتخب الوطني لكرة السلة غدا الأحد استعداداته لخوض مباراته في دور الثمانية بالبطولة العربية المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر أن يواجه منتخب الكويت الذي خسر أمام نظيره الإماراتي اليوم السبت 83-87 ضمن مواجهات المجموعة الثانية.

المنتخب الكويتي حقق فوزا وحيدا بالبطولة العربية لكرة السلة

بهذه النتيجة يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة العربية لكرة السلة برصيد خمس نقاط بعدما حقق فوزا وحيدا وتلقى أربع هزائم.

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من جانبه، يواجه المنتخب الإماراتي ثالث ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط المنتخب الجزائري في دور الثمانية بالبطولة العربية لكرة السلة. وانتهت مباريات المجموعة الثانية بتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة ليواجه نظيره الموريتاني في دور الثمانية.