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منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 31 ديسمبر 2023, 02:54 مساء
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
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يلتقي المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة «فرسان المتوسط»، غدا الإثنين، نظيره الكويتي في تمام الخامسة مساء بالعاصمة المصرية «القاهرة»، ضمن الجولة الثانية والدور ربع النهائي من البطولة العربية.

منتخب فرسان ليبيا لكرة السلة تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة من فوزه في ثلاث مباريات على موريتانيا والجزائر والصومال، بينما المنتخب الكويتي لم يفز إلا في مباراة واحدة أمام المنتخب المغربي، وخسر أمام مصر وتونس والإمارات.

- مواجهة ليبية - كويتية في دور الثمانية بالبطولة العربية لكرة السلة

أما بقية مباريات ربع النهائي فتشهد مواجهة مصر موريتانيا، وتونس تلتقي الصومال، والجزائر تتبارى مع الإمارات.

جدول نتائج المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
جدول نتائج المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
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