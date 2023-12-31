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الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 31 ديسمبر 2023, 01:11 مساء
الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج
اللاعب يوسف الحصادي خلال منافسات الشطرنج. (فيسبوك)
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شهدت الجولة الثامنة من بطولة ليبيا للشطرنج اعتلاء اللاعب يوسف الحصادي الصدارة، بعد فوزه في هذه الجولة على عياد بوحسن، مستفيدا من تعادل المتصدر حسين الصابري مع ناجي بوقندة. وفي أهم النتائج، تعادل أحمد نصرالدين مع علي الشعافي، بينما فاز جمعة البلعزي على أسامه الطالب. كما فاز فوزي التائب على عبدالله الفيتوري.

الترتيب بعد الجولة الثامنة
الصدارة ليوسف الحصادي برصيد 6.5 نقطة، يأتي ثانيا حسين الصابري بـ6 نقاط، وثالثا أحمد نصرالدين بـ5.5 نقطة، ورابعا علي الشعافي بـ5.5 نقطة، وخامسا ناجي بوقندة بـ5.5 نقطة، وسادسا فوزي التائب بـ5 نقاط، وسابعا جمعة البلعزي بـ5 نقاط، وثامنا عياد بوحسن بـ4.5 نقطة، وتاسعا رضا الدرسي بـ4.5 نقطة.

مباريات الجولة الأخيرة
وفي أبرز مباريات الجولة التاسعة والأخيرة للبطولة، تشهد الطاولة 1 لقاء يوسف الحصادي وناجي بوقندة.

- نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج

وعلي الطاولة 2، حسين الصابري يتبارى مع جمعة البلعزي، وعلي الشعافي يلتقي فوزي التائب على الطاولة 3. وعلى الطاولة 4، أحمد نصرالدين يواجه رضا الدرسي، وعياد بوحسن يتبارى مع إبراهيم الرتيمي على الطاولة 5.

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