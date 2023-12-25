مدينة البيضاء تستضيف بطولة ليبيا للشطرنج الـ33 بمشاركة 24 لاعبًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين بصالة فندق الثريا بمدينة البيضاء بطولة ليبيا للشطرنج الـ33 بمشاركة 24 لاعبا، وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو التالي:

الطاولة 1

حسين الصابري تصنيف 2219 يلتقي فوزي التائب 1884.

الطاولة 2

يوسف الحصادي 2079 يتبارى مع محمد أبورزيقة 1881.

الطاولة 3

جمعة البلعزي تصنيف 2048 مع أحمد سلطان 1848.

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الطاولة 4

علي المجبري تصنيف 1841 يلتقي محمد السوري 2010.

الطاولة 5

عياد أبوحسن تصنيف 1833 يلتقي ناجي أبوقنده 1958.

الطاولة 6

عبدالله شرمدو 1809 يلتقي عبدالله الفيتوري 1949.

الطاولة 7

على الفلو 1784 مع أحمد نصرالدين 1949.

الطاولة 8

رضا الإدريسي 1778 مع أسامة الطالب 1939.

الطاولة 9

محمد فرج تصنيف 1730 مع ربيع الغائب تصنيف 1913.

الطاولة 10

مختار المحجوب تصنيف 1907 يلتقي إبراهيم الرتيمي تصنيف 1719.

الطاولة 11

عبدالوارث التونسي تصنيف 1526 مع علي الشعافي 1904.

الطاولة 12

حسام أيوب 1902 مع فراس البرادعي 1340.

يشار إلى أن البطولة من 9 جولات وزمن اللعب (90 دقيقة + 30) ثانية عن كل نقلة، والجوائز ستمنح لأصحاب التراتيب الأربعة الأولى، الفائز بالترتيب الأول سيتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية مع مبلغ مالي، والثاني ميدالية فضية مع مبلغ مالي، والثالث ميدالية برونزية مع مبلغ مالي والترتيب الرابع مبلغ مالي.

منافسات في لعبة الشطرنج بليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)

منافسات في لعبة الشطرنج بليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)