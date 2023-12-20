أبوسليم يواجه سوار الغيني الليلة في كأس الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي أبوسليم فريق سوار كويا الغيني في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبوسليم يسعى لتكرار فوزه على سوار كويا

يستضيف ملعب الشهيد محمد حملاوي في مدينة القسنطنة الجزائرية المباراة، التي سيسعى فريق أبوسليم خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، والظفر بنقاطها الثلاث، حتى يقترب من التأهل إلى مرحلة الأدوار الإقصائية بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد أسفرت مباراة الذهاب بين الفريقين عن فوز أبو سليم بهدف من دون رد، أحرزه محمد القاضي.

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ويحتل فريق أبوسليم المركز الثاني ضمن ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المتصدر الزمالك المصري الذي يملك تسع نقاط، بينما يأتي فريق ساجرادا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا يحتل فريق سوار كويا المركز الرابع من دون أي نقاط.