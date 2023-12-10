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أبوسليم يفوز على سوار كويا الغيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 10 ديسمبر 2023, 05:02 مساء
أبوسليم يفوز على سوار كويا الغيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية
فريق أبوسليم (حساب نادي أبوسليم على فيسبوك)
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فاز أبوسليم على سوار كويا الغيني بهدف من دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب عنابة في الجزائر ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القاضي يحرز هدف الفوز لأبوسليم
انتهى الشوط الأول من زمن اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني شدد أبوسليم من ضغطه على فريق سوار كويا الغيني بهدف تحقيق الفوز، وهو ما تحقق في الدقيقة 61 عندما تمكن محمد القاضي من هز شباك الفريق الغيني بهدف لتنتهي المباراة بفوز أبوسليم.

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وبنتيجة لقاء اليوم يتمكن أبوسليم من رفع رصيده إلى النقطة السادسة في ترتيب فرق المجموعة الثانية، حيث يحل في المركز الثاني خلف الزمالك المصري المتصدر برصيد تسع نقاط، كما يأتي فريق ساجرادا الأنغولي في المركز الثالث وله ثلاث نقاط، وأخيرًا فريق سوار كويا الغيني من دون أي رصيد في المركز الأخير.

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