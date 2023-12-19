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بالصور.. الليبي زكريا الغيفي أصغر حكم في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 07:30 مساء
بالصور.. الليبي زكريا الغيفي أصغر حكم في أفريقيا
زكريا الغيفي في إحدى مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس في القاهرة. (الإنترنت)
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بات الحكم الليبي زكريا الغيفي، أصغر حكم في أفريقيا يشارك في بطولة قارية، بعد انضمامه لطاقم تحكيم إحدى مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس في القاهرة. 

وشارك زكريا (14 عامًا) كحكم رابع في مباراة المغرب وليبيا للأولاد أمس الإثنين، التي أقيمت في استاد الدفاع الجوي في مصر، وفق جريدة «اليوم السابع» المصرية.

6 فرق في بطولة المدارس.. وزكريا الغيفي أصغر حكم 
البطولة التي اختُتمت منافساتها اليوم الثلاثاء، حظيت بمشاركة 6 فرق هي مصر والمغرب وليبيا (بواقع 3 فرق من الأولاد والفتيات) ضمن الفئة العمرية أقل من 15 سنة، وفق الجريدة المصرية.

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وأقيمت تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس بنظام دوري مصغر من ثلاث جولات، خاض فيها كل فريق مباراتين، وصعد في ختام المسابقة المتصدر في الصنفين (الأولاد والفتيات) إلى المرحلة النهائية للبطولة الأفريقية للمدارس، المقررة خلال شهر أبريل 2024.
 

تكريم زكريا الغيفي في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس في القاهرة. (الإنترنت)
تكريم زكريا الغيفي في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس في القاهرة. (الإنترنت)
من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس في القاهرة. (الإنترنت)
من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس في القاهرة. (الإنترنت)
من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس في القاهرة. (الإنترنت)
من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس في القاهرة. (الإنترنت)
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