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سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 12:31 صباحا
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
الملاكم الليبي سعد الفلاح. (أرشيفية: الإنترنت)
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فاز الملاكم الليبي سعد الفلاح على منافسه الجورجي كانديلاكي بالنقاط في النزال الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس.

ونظم القتال المجلس العالمي للملاكمة «WBC». 

وفي وقت سابق، طالب الفلاح عبر عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، الجماهير الليبية بالدعاء له لكي يكون التوفيق حليفه في نزاله أمام كانديلاكي. كما نشر صورا له أثناء التدريبات الشاقة التي يؤديها استعدادا للمواجهة.

وقال مدير أعمال البطل الليبي ليث الفلاح لـ«بوابة الوسط» إن البطل سعد الفلاح يواصل تدريباته بمعنويات عالية منذ أكثر من شهر تحت إشراف مدربه الجديد الفرنسي من أصول مغربيه عزيز الحلب.

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