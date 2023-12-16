توصيات مهمة في ختام المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بطرابلس الذي تواصل على مدار يومين تحت شعار «رؤية مستقبلية لعلوم الرياضة من أجل التطوير والإنجاز».

حضور مكثف من أبرز الشخصيات الرياضية

شهد المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مشاركة أبحاث من ليبيا وتونس والجزائر ومصر ولبنان والسعودية والإمارات، وشهد حفل الافتتاح حضور عديد الشخصيات الرياضية في مقدمتها رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة، ورئيس جامعة طرابلس الدكتور خالد عون، وممثل وزارة التعليم العالي المبروك فارس، وعميد كلية التربية البدنية بطرابلس رئيس المؤتمر الدكتور مجدي حمزة، ورئيس الأولمبية السابق محمد العماري، ورئيس هيئة الشباب والرياضة السابق الدكتور بشير القنطري، وعدد من الأكاديميين وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، وطلبة كلية التربية البدنية.

وخرج المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بعدد من التوصيات أبرزها، ضرورة توطيد العلاقة بين كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة والقطاع الخاص، وإيجاد آليات لدمج الخريجين في سوق العمل، والتوسع في استخدام الذكاء الصناعي والتعليم الإلكتروني في البرامج الدراسية والتطبيقية والنظرية.

وأوصى المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بضرورة قيام كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة بقياس رضي المستفيدين من أداء خريجيها والتقصي عن مواصفات واحتياجات سوق العمل، ووضع هيكلية مشتركة بين وزارتي التعليم والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لإدارة مشروع البطل الأولمبي وتدعيمه بخبراء وطنيين وأجانب، والتواصل المستمر بين الاتحادات الرياضية والقطاع الأكاديمي.

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كما طالب المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالإسراع في إنشاء أكاديمية وطنية متطورة تهتم بصقل المواهب وصناعة الأبطال ووضع المواصفات التفصيلية لرفع المستوي الفني للمتدربين، والتوسع في استخدام تجارب البحت العلمي واستخدام برامج الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة وإنشاء معامل فسيولوجيا الرياضة، ووضع آليات تضمن توافر التمويل للأندية الرياضية من خلال مشاريع استثمارية ناجحة من شأنها تفعيل الاستثمار الرياضي وتأهيل كوادرها.

وأوصى المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أيضا بتمكين المرأة من المشاركة الرياضية وتكوين جيل من القيادات النسائية في المجالات الرياضية، والتوسع في استخدام تكنولوجيا الرياضة من خلال التطبيقات الرياضية الحديثة المرتبطة بعلوم الرياضة.