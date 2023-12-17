الدناع يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

شارك رئيس فرع الأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الشرقية الدكتور عصام الدناع كناطق رئيسي في المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة المنعقد في مدينة طرابلس.

الدناع يمثل كلية الطب بالجامعة الليبية الدولية

وقال الدناع إنه قام بمداخلة بعنوان «الأمن البيئي والصحي في المجال الرياضى» ممثلًا لكلية الطب بالجامعة الليبية الدولية.

- اللجنة الأولمبية الليبية تنظم دورة في الإدارة الرياضية

- اعتماد الليبي محمد الفقيه مراقبا على كشف المنشطات بـ«كاف»

وأكد الدكتور عصام الدناع في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أهمية هذه المؤتمرات التي تشهد تقديم ورقات علمية للإسهام في تطوير الرياضة وترسيخ الجانب العلمي، وأضاف إن روح الود والمحبة والترحيب سادت بين كل المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة من جميع مناطق ليبيا.