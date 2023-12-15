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اللجنة الأولمبية الليبية تنظم دورة في الإدارة الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 15 ديسمبر 2023, 04:00 مساء
اللجنة الأولمبية الليبية تنظم دورة في الإدارة الرياضية
شعار اللجنة الأولمبية الليبية (فيسبوك)
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تنطلق صباح غد السبت دورة الإدارة الرياضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية الليبية للعاملين باللجنة والاتحادات الرياضية.

الدورة تستمر 6 أيام
تقام الدورة في مدينة طرابلس لمدة ستة أيام متواصلة ويحاضر فيها عدد من الكفاءات والخبرات الرياضية من ليبيا.

وتقيم اللجنة الأولمبية الليبية هذه الدورة ضمن خططها في تأهيل وتطوير الكوادر الشبابية العاملة في المجال الرياضي.

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وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية فإنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من الدورات والبرامج التدريبية في عديد المدن الليبية بدعم ورعاية اللجنة الأولمبية الليبية لخدمة الرياضة في ليبيا.

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