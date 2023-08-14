رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الزروق يدعو لمواصلة تطوير الدورات الرياضية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

دعا رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق خلال اجتماعه مع بعض قيادات رياضية باللجنة لمواصلة التطوير وزيادة جرعة الدورات الرياضية.

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وقال الزروق، حسب ما جاء بالصفحة الرسمية للجنة الأولمبية عبر «فيسبوك»: «إن هذه الدورات مهمة، ويجب أن تكون في أغلب المناطق، خاصة تطوير المدربين والإداريين».

الاجتماع جرى بحضور المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية، ومدير فرع المنطقة الشرقية، ومدير مكتب العلاقات والبرامج الدولية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية أشرفت في الآونة الأخيرة على عدة دورات لتطوير الكوادر الرياضية.

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق. (فيسبوك)