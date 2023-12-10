اعتماد الليبي محمد الفقيه مراقبا على كشف المنشطات بـ«كاف»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت في مدينة جوهانسبرغ بدولة جنوب أفريقيا ورشة عمل فريق الكشف عن المنشطات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تحت إشرافه وتنظيمه.

وفي تصريح لرئيس مكافحة المنشطات باللجنة الأولمبية الليبية دكتور محمد الفقيه، قال لـ«بوابة الوسط»: «الورشة هدفت لتأهيل فريق الكشف وأخذ العينات (DCO) بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتكوين كوادر فعالة للكشف وأخذ العينات لجميع مسابقات الاتحاد الأفريقي، وأيضا تصفيات كأس العالم 2024 التي ستقام في القارة الأفريقية».

وأضاف الفقيه، «التقيت رئيس مكتب مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أليكس ويبر، ورئيس وحدة الكشف عن المنشطات في (كاف) شريف أبوالعينين، وناقشنا إجراءات الكشف وأذ العينات في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بداية من فترة الإياب 2024، بالإضافة إلى وضع برنامج توعية وتثقيف للرياضيين، وتطوير كوادر لجنة المنشطات الليبية».

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واختتم الفقيه حديثه: «جرى الاتفاق على زيارة خبير دولي لمكافحة المنشطات في مجال الإعفاء الطبي (TUE) رفقة محاضرين من (كاف) ليبيا في فبراير المقبل، لتأهيل الأطباء الليبيين في المجال. كما جرى أيضا الاتفاق مبدئيًا على احتضان ليبيا ورشة عمل لتكوين مراقبي الكشف عن المنشطات في كرة القدم العام المقبل، التي تستهدف المراقبين من الدول القريبة».

دكتور محمد الفقيه جرى اعتماده مراقبا بالاتحاد الأفريقي للكشف عن المنشطات بداية من بطولة أفريقيا لكرة القدم التي ستحتضنها ساحل العاج في يناير وفبراير المقبلين.

فريق الكشف عن المنشطات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». (فيسبوك)