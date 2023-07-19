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اللجنة الأولمبية تبحث دعم أنشطة لجنة مكافحة تعاطي المنشطات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 04:56 مساء
اللجنة الأولمبية تبحث دعم أنشطة لجنة مكافحة تعاطي المنشطات
اجتماع رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية برئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات (الإنترنت: حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)
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استقبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال بلقاسم الزروق، بمقر ديوان اللجنة بمدينة طرابلس، رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات الدكتور محمد عبدالله الفقيه، وعددا من أعضاء اللجنة، وذلك بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية المهندس خالد الزنكولي.
بحث اللقاء متابعة عمل اللجنة والصعوبات التي تواجه سير إنجاح العمل فيها.

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وقدم الدكتور جمال الزروق الشكر لرئيس اللجنة وأعضائها على الجهود التي جرى بذلها خلال الفترة الماضية في توعوية وتثقيف منتخباتنا الليبية التي كانت لها مشاركات خارجية، وأبدى استعداده لتقديم كل الإمكانات المتاحة لدعم أعمال ونشاطات اللجنة خلال الفترة المقبلة، وفقا لحساب اللجنة الأولمبية الليبية على موقع «فيسبوك».

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية عقدت اجتماعا في مدينة طرابلس، لمناقشة عدد من المواضيع المهمة أبرزها تفعيل البرنامج الوطني لمكافحة تعاطي المنشطات، ووضع الخطة الموسمية الخاصة بعمل اللجنة خلال الموسم الرياضي 2023 - 2024 بما فيها إقامة عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية لجميع الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية المنتظر مشاركاتها دوليا خلال الفترة المقبلة.

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حضر الاجتماع عدد من مديري المناطق الفرعية التابعة للجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات، حيث ينتظر إقامة عديد الدورات التدريبية في مدينتي طرابلس وبنغازي خلال أغسطس المقبل لعديد الأطباء الرياضيين المنظمين للجنة.

من جانبه، قدم رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات الدكتور محمد الفقيه، الشكر للجنة الأولمبية الليبية ووزارة الرياضة على ما تقدمانه من دعم في خدمة إنجاح عمل اللجنة.

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