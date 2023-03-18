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ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 18 مارس 2023, 04:15 مساء
ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات
ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات. (فيسبوك)
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شاركت ليبيا في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات الذي ينعقد بمدينة لوزان بسويسرا يومي 14-15 مارس الجاري، والذي شارك فيها الدكتور محمد الفقيه رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات.

والتقى الفقيه من خلاله مع السيدة رينارد يوثبارن مندوب اليونسكو في المؤتمر، والتي من دورها متابعة دور جميع الدول الأطراف في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات والتي تحمل ليبيا عضويتها منذ 2008.

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المشاركة الليبية جاءت دعماً من وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، وعلى غرار المؤتمر اجتمع المكتب الأفريقي بجميع رؤساء ومندوبي اللجان الأفريقية لمناقشة جميع الأمور والعقبات التي توجههم.

واختتمت أعمال المؤتمر الدولي بتوصيات دولية منها إنشاء لجنة الرياضيين بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وتفعيل العمل الإلكتروني اللوحي.

ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات. (فيسبوك)
ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات. (فيسبوك)
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