مصر تواجه الكاميرون.. وتونس تصطدم بالمغرب في البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل فعاليات البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة التي تستضيفها ليبيا حاليا في مدينة مصراتة، حيث تقام اليوم الخميس مباراتان في إطار منافسات اليوم الثالث من البطولة.

المنتخب الوطني للناشئين يحصل على راحة

وتجمع المباراة الأولى منتخبي تونس والمغرب، فيما يلتقي منتخبا مصر والكاميرون في المباراة الثانية من البطولة، فيما يحصل المنتخب الوطني للناشئين على راحة من اللعب اليوم.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني من البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة عن حصول منتخب ليبيا على العلامة الكاملة بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تغلب أمس الأربعاء على نظيره المغربي بنتيجة ثلاثة أشواط للا شيء. جاءت نتيجة الأشواط 28-18 و25-14 و25-22، ليضاف هذا الفوز إلى انتصاره في المباراة الأولى على نظيره الكاميروني أول أمس الثلاثاء، بثلاثة أشواط للا شيء بنتيجة أشواط 25-10 و25-21 و25-16، ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى ست نقاط، متساويا مع المنتخب المصري الذي حصد العدد نفسه من النقاط.

وسيخوض المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة، غدا الجمعة، مباراته الثالثة أمام منتخب تونس، بينما يواجه منتخب المغرب نظيره المصري، وسيحصل منتخب الكاميرون على راحة، على أن تجرى آخر المواجهات بعد غد السبت بمباراتين في الدور التمهيدي: الأولى المغرب والكاميرون، وتعقبها مباراة ليبيا مع مصر، بينما تحصل كل المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية لناشئي الكرة الطائرة على راحة يوم الأحد المقبل.

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من جانبها، وصلت أمس الأربعاء إلى مدينة مصراتة رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة بشرى حجيج. كان في استقبالها رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، ورئيس لجنة المنتخبات خيري دوه.

مباراة المنتخب الوطني للناشئين أمام نظيره المغربي بالبطولة الأفريقية الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة الطائرة على فيسبوك)

مباراة المنتخب الوطني للناشئين أمام نظيره المغربي بالبطولة الأفريقية الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة الطائرة على فيسبوك)

مباراة المنتخب الوطني للناشئين أمام نظيره المغربي بالبطولة الأفريقية الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة الطائرة على فيسبوك)

مباراة المنتخب الوطني للناشئين أمام نظيره المغربي بالبطولة الأفريقية الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة الطائرة على فيسبوك)

مباراة المنتخب الوطني للناشئين أمام نظيره المغربي بالبطولة الأفريقية الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة الطائرة على فيسبوك)