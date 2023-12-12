شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أقيم الاجتماع الفني ومراسم قرعة كأس أفريقيا للأمم للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما، أمس الإثنين، وسط أجواء مبهجة عبرت عن الفلكلور الليبي، حيث استقبلت فرقة موسيقية الحضور أمام فندق الماسة بمدينة مصراتة.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء في قاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة، النسخة الأولى من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما، وستتواصل حتى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات: ليبيا وتونس والمغرب ومصر والكاميرون.

- مصراتة تتزين في اللحظات الأخيرة قبل استقبال بطولة أفريقيا لناشئي الكرة الطائرة

الافتتاح سيكون بمباراتين: المباراة الأولى ستجمع منتخبي تونس مع مصر في الرابعة مساء، وتعقبها مباراة ليبيا والكاميرون في السادسة مساء.

وغدا الأربعاء، يتجدد الموعد مع مباراتي: تونس أمام الكاميرون وليبيا تواجه المغرب، ويشهد الخميس 14 ديسمبر مباراتين أيضا: المباراة الأولى تجمع تونس مع المغرب، وتعقبها مباراة مصر مع الكاميرون.