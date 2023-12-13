فوز ليبيا ومصر في افتتاح «أفريقية الطائرة» للشباب بمصراتة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الثلاثاء بنجاح في قاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة النسخة الأولى من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما، بحضور عديد الشخصيات الرياضية، وفي مقدمتهم وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ورئيس الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة، وضيوف ليبيا من أسرة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، بجانب أعضاء الاتحاد الليبي العام، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية في الألعاب المختلفة.

فوز ليبيا ومصر في اليوم الافتتاحي

انتهت مباراة الافتتاح بفوز مصر على تونس بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، كانت نتائجها على النحو التالي (25-17، 25-18، 25-22)، وفوز ليبيا على الكاميرون بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-10، 25-21، 25-16).

الترتيب بعد الجولة الأولى

ليبيا 3 نقاط، مصر 3 نقاط، المغرب وتونس والكاميرون دون نقاط.

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اليوم الأربعاء، يتجدد الموعد مع مباراتي تونس أمام الكاميرون، وليبيا تواجه المغرب، ويشهد الخميس 14 ديسمبر مباراتين أيضا، المباراة الأولى تجمع تونس مع المغرب، ويعقبها مباراة مصر مع الكاميرون، وراحة لليبيا.

ليبيا تواجه تونس الجمعة المقبلة

أما الجمعة 15 ديسمبر، المغرب تلتقي مصر، وليبيا تتباري مع تونس، والكاميرون راحة، على أن تجرى آخر المواجهات السبت 16 ديسمبر بمباراتين في الدور التمهيدي، المباراة الأولى المغرب تلتقي الكاميرون، ويعقبها مباراة ليبيا مع مصر، والأحد 17 ديسمبر راحة لكل الفرق.

تنطلق مواجهات نصف النهائي الإثنين 18 ديسمبر، بمباراتي الدور نصف النهائي، المباراة الأولى تجمع أول الترتيب مع رابع الترتيب، والمباراة الثانية تجمع المتحصلين على الترتيبين الثاني والثالث.

خريطة الأدوار النهائية نحو التتويج

أما الثلاثاء 19 ديسمبر، يلتقي الخاسران من المباراتين لتحديد الترتيب الثالث، والتتويج بالميدالية البرونزية، والفائزان يلتقيان في المباراة النهائية للتتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية. يذكر أن أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى يمثلون أفريقيا في بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب.

فرحة المنتخب الليبي بعد الفوز على الكاميرون في البطولة الأفريقية. (الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك)

فرحة المنتخب الليبي بعد الفوز على الكاميرون في البطولة الأفريقية. (الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الليبي أمام الكاميرون في البطولة الأفريقية. (الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك)