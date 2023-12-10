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الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 07:02 مساء
الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»
فريق الأخضر (حساب نادي الأخضر على فيسبوك)
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انتقد نادي الأخضر الأخطاء التحكيمية التي تحدث خلال مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، وقال إن مباريات الدوري تشهد ارتكاب أخطاء «فادحة» ومحاباة لفرق دون أخرى.

الأخضر يتساءل عن المستفيد من الأخطاء التحكيمية
وقال نادي الأخضر في بيان أصدره اليوم الأحد إن مثل هذه الأمور تبعث على كثير من التساؤلات والبحث عن المستفيد من هذه الأخطاء وتحديدًا بعد مخاطبة النادي اتحاد الكرة أكثر من مرة بخصوص موضوع الأخطاء التحكيمية تحديدًا.

وأضاف بيان نادي الأخضر الذي جرى نشره عبر حساب النادي على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إن ما يتعرض له فريق الكرة بالنادي من تصرفات وقرارات غير مسؤولة من جانب بعض الحكام الذين أسهموا في فقدان الفريق نقاطًا مهمة، يدفع النادي للتأكيد على أن مؤسسة نادي الأخضر وإدارته وجماهيره لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الأفعال سواء أكانت بقصد أم دون قصد

وشدد نادي الأخضر في بيانه على سعيه الحثيث لإنجاح مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن تكون حظوظ جميع الأندية متساوية وأن يكون العدل والإنصاف أساسًا للتنافس الشريف بين الجميع تحقيقا لأهداف الرياضة وكرة القدم.

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يأتي قيام نادي الأخضر بإصدار بيانه في أعقاب فوز فريقه على الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز «دورينا».

بهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 11 نقطة متساويًا مع النصر المتصدر، بينما توقف رصيد الأنوار عند نقطة واحدة.

بيان نادي الأخضر الأحد 10 ديسمبر 2023 (حساب نادي الأخضر على فيسبوك)
بيان نادي الأخضر الأحد 10 ديسمبر 2023 (حساب نادي الأخضر على فيسبوك)
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