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الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 04:16 مساء
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
هاورد ويب رئيس لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار أخطاء تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، على غرار الخطأ الذي تسبب في إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز في مباراة توتنهام وليفربول، حسبما أعلن رئيس لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز هوارد ويب.

خطأ الـ«VAR» لن يتكرر
وقال ويب: «اتخذنا إجراءات للتأكد من أن الخطأ الذي رأيناه لن يحدث مجددًا»، خلال تصريحات في برنامج تلفزيوني يجري بثه شهريًا لاستعراض أخطاء حكام الفيديو «VAR» في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أنه ينبغي العمل على تحسين التواصل بين الحكام داخل الملعب والحكام الذين يتولون مسؤولية حكام الفيديو «VAR»، لعدم تكرر الخطأ الذي شهده لقاء توتنهام وليفربول.

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وشهدت مباراة توتنهام وليفربول إلغاء هدف لدياز بداعي التسلل، على الرغم من أن تقنية حكام الفيديو «VAR» أظهرت أنه كان هدفًا صحيحًا، إلا أن التواصل بين طاقم التحكيم لم يكن دقيقًا، وارتكب حكم الـ«VAR» خطأ باعتقاده أن حكم الملعب أقر بصحة الهدف واحتسبه، وبعد استئناف اللعب لم يعد ممكنًا التراجع عن القرار.

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