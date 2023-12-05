تأهل 24 لاعبا إلى نهائيات بطولة ليبيا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت المرحلة الأولى لبطولة ليبيا للشطرنج التي أقيمت بمدينة بنغازي ومنطقة جوددائم، وتمكن 23 لاعبا من التأهل لنهائيات ليبيا للشطرنج عن المنطقة الغربية.

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تأهل 15 لاعبا، وهم: حسين الصابرين وأحمد نصرالدين وعلي الشعافي ومحمد السوري وأسامة طالب وناجي أبوقندة ورضا صالح وعبدالوارث التونسي وإبراهيم الرتيمي وحسام أيوب وفوزي التائب وجمعة البلعزي وفارس البردي وعمر دخيل وعبدالله الفيتوري.

ومن المنطقة الشرقية تأهل ثمانية لاعبين، هم: ربيع الغائب وعبدالله شرمدو ومختار محجوب وعياد أبوحسن وعلي المجبري وأحمد البرغثي ومحمد أبورزيقة ومحمد صلاح، يضاف إليهم بطل ليبيا للشطرنج يوسف الحصادي.