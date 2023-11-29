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وزير الرياضة يفتتح ملعب المدينة بعد تجديده وتطويره

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 10:42 مساء
وزير الرياضة يفتتح ملعب المدينة بعد تجديده وتطويره
وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي خلال افتتاح ملعب نادي المدينة بعد تجديده وتطويره (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)
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افتتح وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي برفقة وكيل الوزارة لشؤون الرياضة جمال أبونوارة، مساء اليوم الأربعاء، الملعب الرئيس لنادي المدينة، وذلك بعد إتمام عملية تجديده وتطويره، التي شملت أرضيته وجميع مرافقه بإشراف وزارة الرياضة.

ملعب المدينة جاهز لاستقبال المباريات الرسمية
وشارك وزير الرياضة مجلس إدارة نادي المدينة وجمعيته العمومية وجماهيره فرحتهم الكبيرة بعودة الحياة لملعبهم، وجاهزيته التامة لاستقبال مباريات فرقه في المسابقات الرسمية، وفقا لحساب وزارة الرياضة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

في السياق نفسه، أصدر وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي توجيهاته بضرورة الإسراع في توفير كل المتطلبات التي يحتاجها ملعب الوادي الكبير بمدينة البيضاء، وذلك حسب الملاحظات الواردة من لجنة اعتماد الملاعب، عقب زيارتها الملعب من أجل النظر في اعتماده الدولي، بينما تواصل الشركة المنفذة والمشرفة على تطوير وصيانة ملعب الوادي الكبير أعمالها في استكمال وتجهيز الملعب حسب المواصفات الدولية المعتمدة من «فيفا» و«كاف».

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وفي مدينة ترهونة، أجرى الجويفي جولة فيها، شملت زيارة المدينة الرياضية، حيث قدم مدير المدينة الرياضية للوزير الاحتياجات المطلوبة، وأوضاع البنية التحتية.
بدوره، أعطى الوزير تعليماته بشأن البدء العاجل في توفير جميع المتطلبات، والعمل على تحديث وتجهيز الملعب الرئيسي وجميع مرافقه، لكي يكون جاهزا في أقرب وقت لاحتضان مباريات المسابقات الرسمية.

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