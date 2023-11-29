الأنوار يخوض مبارياته على ملعب شهداء الأبيار بعد اعتماده رسميًا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح نادي الأنوار في الحصول على الاعتماد الرسمي لملعب شهداء الأبيار لكي يخوض فريق كرة القدم مبارياته الرسمية عليه.

اتحاد الكرة يعتمد الملعب الجديد للأنوار

وأعلن نادي الأنوار اليوم الأربعاء عبر حسابه علة موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أن اتحاد كرة القدم أصدر القرار رقم (90) القاضي باعتماد ملعب شهداء الأبيار، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة نادي الأبيار بذل جهدًا كبيرًا لكي يتمكن من الحصول على هذا القرار.

وبموجب القرار الجديد فإن فريق كرة القدم سيتمكن من خوض مباريات الدوري الممتاز المقبلة على ملعب شهداء الأبيار.

ويلتقي فريق الأنوار مع النصر ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في مباراة تقام في الرابع من شهر ديسمبر المقبل على ملعب شهداء بنينا.

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وخاض فريق الأنوار حتى الآن ثلاث مباريات ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، تعادل في مباراة وخسر اثنتين، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة.