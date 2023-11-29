  • Alwasat News
Atwasat

الأنوار يخوض مبارياته على ملعب شهداء الأبيار بعد اعتماده رسميًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 06:51 مساء
الأنوار يخوض مبارياته على ملعب شهداء الأبيار بعد اعتماده رسميًا
alwasat radio

نجح نادي الأنوار في الحصول على الاعتماد الرسمي لملعب شهداء الأبيار لكي يخوض فريق كرة القدم مبارياته الرسمية عليه.

اتحاد الكرة يعتمد الملعب الجديد للأنوار
وأعلن نادي الأنوار اليوم الأربعاء عبر حسابه علة موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أن اتحاد كرة القدم أصدر القرار رقم (90) القاضي باعتماد ملعب شهداء الأبيار، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة نادي الأبيار بذل جهدًا كبيرًا لكي يتمكن من الحصول على هذا القرار.

وبموجب القرار الجديد فإن فريق كرة القدم سيتمكن من خوض مباريات الدوري الممتاز المقبلة على ملعب شهداء الأبيار.

ويلتقي فريق الأنوار مع النصر ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في مباراة تقام في الرابع من شهر ديسمبر المقبل على ملعب شهداء بنينا.

اتحاد الكرة: نعيد النظر في دخول الجماهير إلى الملاعب بسبب التجاوزات
بالصور.. «الدبيبة» يتفقد أعمال التطوير بملعب طرابلس الدولي

وخاض فريق الأنوار حتى الآن ثلاث مباريات ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، تعادل في مباراة وخسر اثنتين، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023

أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف

«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين

منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة ...
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«قمة العاصمة» بصافرة عراقية وبلا جماهير.. وغياب رئيسي الاتحاد والأهلي طرابلس
«قمة العاصمة» بصافرة عراقية وبلا جماهير.. وغياب رئيسي الاتحاد ...
التحدي طمينة يفوز بسوبر كرة القدم المصغرة 2023 (صور)
التحدي طمينة يفوز بسوبر كرة القدم المصغرة 2023 (صور)
إقالة مدرب السويحلي لسعد الشابي بعد النتائج السلبية ومفاوضات مع الجبال
إقالة مدرب السويحلي لسعد الشابي بعد النتائج السلبية ومفاوضات مع ...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا ......
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس ......
المزيد
المغربي جلال جيد يدير مباراة الهلال وفيوتشر المصري بكأس الكونفدرالية الأفريقية
المغربي جلال جيد يدير مباراة الهلال وفيوتشر المصري بكأس ......
الأنوار يخوض مبارياته على ملعب شهداء الأبيار بعد اعتماده رسميًا
الأنوار يخوض مبارياته على ملعب شهداء الأبيار بعد اعتماده ......
«المسابقات» تعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في المجموعة الأولى والخامس في الثانية من «دورينا»
«المسابقات» تعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في المجموعة ......
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي......
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد...
المزيد