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لطفي عبدالرحيم: المباريات الودية ترسخ قيم التنافس لدى الناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الخميس 09 نوفمبر 2023, 01:39 مساء
لطفي عبدالرحيم: المباريات الودية ترسخ قيم التنافس لدى الناشئين
مدير مدرسة طرابلس للناشئين والإداري المختصص في الفئات السنية لطفى عبدالرحيم (فيسبوك)
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أكد مدير مدرسة طرابلس للناشئين والإداري الاختصاصي في الفئات السنية لطفي عبدالرحيم أن المدرسة تقوم بجولات في عدة مدن وآخرها لمدينة مصراتة.

مدرسة طرابلس تدعم عديد الفرق باللاعبين
وقال لطفي عبدالرحيم إن فريق المدرسة أجرى أربع مباريات مع أندية مدينة مصراتة لترسيخ قيم التنافس بين الصغار وتوفير فرص الاحتكاك والتعارف، لأنه من المهم أن يعتاد النشء منذ الصغر على روح المنافسة.

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وأضاف أن المدرسة بعد أكثر من عشر سنوات أصبحت تسهم في دعم الأندية باللاعبين من فئة البراعم والأشبال والأواسط، وهم موجودون في حاليا في أندية الاتحاد والمدينة والعالمين والمجد والعزيمة.

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