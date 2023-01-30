«الأولمبية الليبية» تناقش أفضل انطلاقة لعمل الأكاديميات وفروعها في 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس اجتماعا مهما مع مدير الأكاديمية الأولمبية الليبية دكتور حدهم العابد.

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حضر أيضا نائب مدير الأكاديمية الأولمبية فرع بنغازي الدكتور فتحي المهشهش، ونائب مدير الأكاديمية الأولمبية فرع سبها الدكتور عبدالسلام الكشكري، ومستشار اللجنة الأولمبية محمد قريميدة، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

تناول الاجتماع وضع البرنامج الزمني لعمل الأكاديمية خلال العام 2023 ومراجعة إعادة هيكلة الأكاديمية وتقديم تصور للبرنامج العام للدورات خلال العام الجاري 2023.

تناول الاجتماع تحديد أولويات اللقاءات والاجتماعات مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية لتقييم الموقف العام للأكاديمية ودعمها من أجل الوصول لأداء أفضل لعملها في الفترة المقبلة.

وجرى أيضا مناقشة وضع برامج لتفعيل الاستثمار في الأكاديمية مع مكونات المجتمع الرياضي من اتحادات وأندية رياضية، كما شمل الاجتماع مناقشة إعداد مقترح للحصول على دبلوم في الإدارة الرياضية والتدريب والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل تمنحه الأكاديمية وتصدق عليه اللجنة الأولمبية الليبية وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية.