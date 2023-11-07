المتخصص في قطاع الناشئين «عون»: الملف الطبي للناشئين مهم في الأكاديميات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب المدرب المتخصص في الفئات السنية للناشئين حاتم عون بمزيد الخطوات من وزارة الرياضة لتنظيم أكاديميات ومدارس الناشئين في لعبة كرة القدم الخاصة في ظل تزايد عددها.

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وقال عون في تصريحات تلفزيونية لقناة ليبيا الوطنية «إن الملف الطبي مهم لكل ناشئ للحفاظ على صحة اللاعبين ووضعهم الطبي الذي يجب ألا يغفل عنه أي مدرب في أي مدرسة أو أكاديمية».

وأكد حاتم عون أن تغيير المفهوم للأسرة الليبية بشكل إيجابي من ناحية الاهتمام بإقحام أبنائهم في مدارس وأكاديميات الناشئين أمر مهم.